2/28

IL RIGORE DI TOTTI CON L'AUSTRALIA. L'Italia rischia grosso agli ottavi di finale, quando pesca l'Australia. E' una gara complicata , fisicamente tosta, con gli azzurri in 10 per gran parte del secondo tempo per l'espulsione di Materazzi. Lippi manda in campo Totti per Del Piero: al 95' un rigore trasformato con freddezza glaciale dal capitano della Roma spedisce l'Italia ai quarti di finale