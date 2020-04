17/17 ©LaPresse

LA TOP 10 ITALIANA. Terzo posto in Europa quindi per Berisha, portiere della Spal che precede in Serie A i già citati Sirigu, Gabriel e Sepe. Quali altri numeri uno completano la top 10 del nostro campionato? Quinta posizione per Joronen (Brescia, 89 parate) davanti a Musso (Udinese, 88). Alle loro spalle con 83 interventi Dragowski (Fiorentina) e Silvestri (Verona), uno in più del laziale Strakosha. Chiudono a quota 75 Lopez (Roma) e Donnarumma (Milan)