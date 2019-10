A segno su calcio di punizione nel weekend, il norvegese Stefan Hagerup s'iscrive all'elenco dei portieri goleador in Europa e nel mondo. Evento raro ma non impossibile, d'altronde non mancano colleghi-specialisti da fermo oppure letali in area avversaria. Impossibile non citare Brignoli, l'ultimo numero a segno in Serie A: ecco tutti i bomber coi guantoni fino alla top 10 assoluta