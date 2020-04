Quali sono i terzetti che hanno realizzato più gol in questa stagione nei top-5 campionati europei? Ecco la classifica stilata con i dati di Transfermarkt, dove per 'tridente' non si intende esclusivamente elementi offensivi, ma i tre giocatori che hanno segnato più reti in ogni singola squadra. La Lazio si trova al 3° posto, l'Atalanta è a ridosso del podio