Campioni straordinari, leggende del mondo del calcio che sono arrivati a conquistare il premio individuale per eccellenza per un giocatore, il Pallone d'Oro. Ma solo pochi di loro sono riusciti anche a mettere in bacheca la Coppa del Mondo. Ricordate tutti coloro che hanno mancato l'obiettivo Mondiale? Ecco l'elenco completo