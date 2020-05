Inter, da Cattelan gli eroi del Triplete tra aneddoti e risate. VIDEO

Sono passati 10 anni dal Triplete dell'Inter, quando la squadra di José Mourinho vinse oltre al campionato e alla Coppa Italia, la tanto desiderata Champions League battendo nella finale di Madrid il Bayern Monaco 2-0. E alcuni degli eroi di quell'annata magica si sono ritrovati a 'E poi c'è Cattelan', protagonisti di una simpatica sfida (il 3x3) tra il conduttore e Ilaria D'Amico. Una sorta di "tris" durante il quale i due conduttori hanno dovuto rispondere a domande fatte proprio dagli ex giocatori.

Gli asado nerazzurri

Nell'anno del Triplete un'Inter a 'trazione argentina' e guidata dai vari Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Diego Milito era solita organizzare cene a base di asado. Zanetti organizzava, Cambiasso faceva la spesa e Samuel cucinava. E Milito? Incalzato: "Io aiutavo Walter in cucina", smentito da Dejan Stankovic: "Milito mangiava e basta".

Il nuovo Pandev

Il siparietto non è sfuggito alla regola del 'chi la fa l'aspetti' e tra una domanda e l'altra è stato Marco Materazzi a entrare duro su Stankovic: "Sta parlando dei miei capelli e mi ha detto che ormai sembro Pandev", ha accusato l'ex centrocampista nerazzurro.

Il 'furto' del numero 22

E Milito è diventato bersaglio anche di Paolo Orlandoni: "Quando sono arrivato all'Inter, Paolo è stato molto gentile da lasciarmi il numero 22". Neanche a dirlo: "Non te l'ho lasciato, me lo hai rubato", e giù a ridere. Alla fine ci ha pensato come sempre capitan Zanetti a riportare il discorso in un contesto di serietà: "Se ci vedremo per festeggiare il decennale del Triplete? Non è facile in una situazione come questa ma qualcosa faremo".



PS - Per la cronaca la sfida tra Alessandro Cattelan e Ilaria D'Amico è stata vinta dal padrone di casa, tifosissimo dell'Inter.