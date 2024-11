Una storia che sa dell'incredibile, rivelata da Stefano Trinchera, ex direttore direttore sportivo del Cosenza: "Stavo per portare Gyokeres a Cosenza, poi il cambio agente fece saltare tutto". Dunque, lo svedese, che questa stagione ha messo a segno 32 gol in 24 partite tra la maglia dello Sporting e quella della nazionale, avrebbe potuto giocare in Italia, ben prima della sua definitiva esplosione

Trentadue gol in 24 partite e il corteggiamento di quasi tutta europa: Viktor Gyökeres, il centravanti dello Sporting e della Svezia, è il nome del momento, tanto da essere finito, a suon di gol e assist, nella lista dei desideri di molti ds. In tanti lo cercano, ma quasi nessuno sa che, in passato, lo svedese è stato molto vicino a giocare in Italia. A rivelarlo è Stefano Trinchera, ex direttore sportivo del Cosenza, durante un intervento a TeleRoma.