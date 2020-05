In Italia ha indossato le maglie di Cagliari (2014/2015) e Chievo Verona (2015/2016), senza però lasciare particolari ricordi: Paul-José Mpoku, talento offensivo classe 1992 oggi di proprietà dell’Al-Wahda (Emirati Arabi Uniti), torna però al centro delle cronache e lo fa per un episodio che non riguarda il campo. O meglio, non un campo… "regolare". Il calciatore belga – insieme a Mehdi Carcela-González (capitano dello Standard Liegi) e a Edmílson Junior (calciatore dell’Al Duhail) – è stato sorpreso dalla polizia belga mentre giocava una partita su un campo del centro sportivo di Visé (provincia di Liegi) con tanto di spettatori, in completa violazione delle disposizoni delle autorita del Belgio per contrastare il coronavirus. Una partita clandestina subito bloccata dalla polizia locale, chiamata sul posto dai responsabili della struttura dopo il rifiuto di Mpoku e compagni di abbandonare il campo.

"A poco a poco si è creata folla"

"Sì, abbiamo giocato. Sono stati dei calciatori dilettanti a contattarci. Ci aspettavamo di giocare 11 contro 11, ma a poco a poco si è creata folla", ha ammesso proprio Mpoku interrogato dalla polizia belga in merito all’accaduto. Molti dei protagonisti (calciatori e spettatori) del match clandestino hanno cercato la fuga al momento dell’arrivo delle autorità, che però li ha indentificati e multati. In basso, il post su Facebook di un assessore della cittadina belga dove si è giocata la gara che ha scattato le immagini dell'incontro.