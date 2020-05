Alle 18.30 l'incontro decisivo tra il Ministro Vincenzo Spadafora e le componenti della Federcalcio per stabilire la ripartenza del campionato di calcio. Ecco tutte le risposte e quello che c'è da sapere in vista della riunione CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

E' previsto per le 18.30 l'incontro decisivo per stabilire la ripartenza del campionato di Serie A, fermo dallo scorso 9 marzo a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della riunione che potrebbe dare il semaforo verde alle squadre per il ritorno in campo agonistico.

Chi sono i partecipanti alla riunione? Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport)

(Ministro dello Sport) Gabriele Gravina (presidente FIGC)

(presidente FIGC) Paolo Dal Pino (presidente Lega A)

(presidente Lega A) Mauro Balata (presidente Lega B)

(presidente Lega B) Francesco Ghirelli (presidente Lega C)

(presidente Lega C) Cosimo Sibilia (presidente Dilettanti)

(presidente Dilettanti) Damiano Tommasi (presidente Assocalciatori)

(presidente Assocalciatori) Renzo Ulivieri (presidente Assoallenatori)

(presidente Assoallenatori) Marcello Nicchi (presidente Aia)

Come avverrà la riunione? Vista l'ovvia difficoltà di recarsi in loco da parte di tutti i protagonisti e per le norme vigenti anti-Covid, la riunione avverrà in videoconferenza

Cosa si decide? La riunione è stata convocata per la decisione più importante, ovvero la ripartenza del campionato di calcio, sospeso lo scorso 9 marzo con il Dpcm del Premier Giuseppe Conte a causa della pandemia Covid-19.

Quando potrebbe partire la Serie A in caso di esito positivo? Il giorno indicato per la ripartenza sarebbe sabato 13 giugno, in cui si giocherebbero i 4 recuperi delle partite della 25^ giornata che erano state rinviate per l’inizio dell’emergenza Coronavirus, ovvero Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. A quel punto si disputerebbero 6 turni nel mese di giugno, con partite ogni tre giorni, fino a luglio inoltrato.

Quali i nuovi orari delle partite? Durante i week end, si potrebbe giocare in tre slot orari il sabato e la domenica: alle 17, alle 19.15 e alle 21.30, con la chiusura del programma ritardato rispetto al solito, per evitare le ore più calde della giornata.

Quando verrà approvato il protocollo per le partite? Il Comitato Tecnico Scientifico sta ancora lavorando per la validazione del protocollo per le partite. Al momento non è dato sapere quando le parti avranno in mano la documentazione: non è escluso che alla riunione delle 18.30, il protocollo non sia ancora stato comunicato ufficialmente

Sospetto positivo al Bologna: cosa succede? A Bologna un membro dello staff è risultato positivo al giro di tamponi effettuati mercoledì. Il nuovo tampone a cui è stato sottoposto, però, ha dato esito negativo. Nelle prossime ore il test decisivo. In caso di positività, secondo protocollo, tutta la squadra andrà in ritiro. In caso di nuova negatività, la squadra potrà riprendere gli allenamenti collettivi, sospesi al momento in via precauzionale.

Cosa succede ai giocatori in prestito? Con i contratti in scadenza al 30 giugno, la FIFA fornisce l'indicazione che nessuna imposizione verrà data ai club. Saranno le due parti ad accordarsi caso per caso. Nel frattempo sono già 22 i giocatori di proprietà di club italiani che hanno già concluso il loro campionato, dichiarato chiuso ad esempio in Francia, Belgio e Olanda.