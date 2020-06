Mondiali 2014, le partite su Sky Sport: guida tv

Un Mondiale in Brasile, nel paese di Pelé, giocando in un Maracanà rimesso a nuovo per l’occasione oppure nel bel mezzo dell’Amazzonia, a Manaus. Lo studio sulla spiaggia di Copacabana e gli inviati che dovranno affrontare lunghe distanze per coprire le partite dislocate nel più grande paese del Sudamerica.

La nazionale italiana è passata nelle mani di Cesare Prandelli: è il Mondiale di Mario Balotelli e Antonio Cassano, la coppia che era mancata secondo molti in Sudafrica. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo E con Inghilterra, Costa Rica e Uruguay, per la seconda volta consecutiva, non supereranno la fase a gironi. Anche il Brasile non ne uscirà bene, perdendo, nel suo Mondiale, la seminifinale contro la Germania con il risultato "storico" di 7-1.

Per tornare in Brasile e rivivere quel Mondiale l'appuntamento è su Sky Sport Uno che da lunedì 1 e fino a domenica 7 giugno, riproporrà tutte le partite di Brasile 2014, dalla fase a gironi fino alla finale tra Germania e Argentina, Neuer contro Messi, in onda domenica 7 giugno alle 21.30.