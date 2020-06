SkyBuffaPresenta: "Once Brothers"

Uniti sul campo di basket da un’amicizia apparentemente indissolubile, poi divisi da una guerra che, loro malgrado, li ha messi su due fronti contrapposti: è profondamente umana e universale la storia di Vlade Divac e Drazen Petrovic, due dei più grandi cestisti di sempre, che sono stati costretti a dirsi “Mai più fratelli”. Così recita la traduzione italiana del titolo “Once Brothers” scelto per questo emozionante documentario presentato da Federico Buffa. Il film ricostruisce e spiega l’amara fine di un legame cementato per anni dai due campioni, a suon di vittorie nella nazionale jugoslava.

Appena tornato su Sky Sport nella inedita veste del presentatore di documentari Federico Buffa ritrova con questo film le sue origini. Torna infatti a quella immensa passione e competenza per il basket da cui è partito tanti anni fa per costruire la sua solida carriera di storyteller. Di questo sport Buffa sa tutto ciò che si deve sapere e molto di più: quelle sfumature nelle storie individuali che stanno dietro alla grande storia sportiva e che ritroviamo in un documentario di rara intensità.