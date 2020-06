In attesa della ripresa della Super Lig turca e del match di sabato contro l'Antalyaspor, il centrocampista del Besiktas dimostra di essere in gran forma. Kevin Prince dà sfoggio delle sue qualità in allenamento: stop di tacco e destro al volo che finisce all'incrocio dei pali. E su Instagram: "Penso di essere pronto"

