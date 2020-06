Il numero dei contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni (sono 2.000.464 secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University). Il bilancio delle vittime sale a 112.924. In America latina nelle ultime 24 ore il totale dei positivi ha raggiunto quota 1.458.386 (+55.127), mentre i morti sono ora 71.709 (+2.519). Il Brasile si conferma in testa sia per contagi (772.416, 32.913), sia per decessi (39.680, +1.274)