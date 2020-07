Francesco Totti non si ferma più: un nuovo talento è entrato a far parte della CT10, l'agenzia di scouting fondata dall'ex capitano della Roma e nella quale collaborano alcuni suoi ex compagni di squadra come Vincent Candela e Aldair. L'ultimo arrivato nella scuderia di Totti si chiama Andrea Nesci, giovane terzino destro classe 2003 del Genoa. L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social della CT10 Management, nel quale si dà il benvenuto al nuovo calciatore: "Benvenuto Andrea Nesci nella nostra famiglia. Calciatore del Genoa, classe 2003. Un grande in bocca al lupo dal team IT Scouting". Nesci sta crescendo nel settore giovanile del club rossoblù e ha già collezionato 17 presenze con 1 gol nella nazionale Under 17.