Benevento, il ds Foggia commenta il mercato

Delle intenzioni sul mercato del club neopromosso ha parlato il ds Pasquale Foggia ai microfoni di Sky Sport: “Glik metterà tanto in campo perché è un giocatore che ha fatto un percorso in crescendo nella sua carriera, ci darà l'esperienza necessaria per la A. Sarà un valore aggiunto. Remy? Puntiamo ancora ad arrivare a lui. Sappiamo che i protocolli in Italia sono differenti dalle altre nazioni e stiamo facendo altri test. È un giocatore che porterebbe esperienza e personalità. Per quanto riguarda Gervinho posso dire che se un campione vuole sposare il nostro progetto, ben venga". Infine, sul rinnovo di Maggio: “Stiamo parlando, non dovrebbero esserci problemi E siamo tutti felici di poter contare sul nostro capitano perché è un valore aggiunto".