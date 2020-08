Il coronavirus ha gettato molti club, soprattutto quelli minori, in gravi crisi economiche e finanziarie. Non fa eccezione il Bradford Park Avenue, squadra che milita nella National League North (uno dei due campionati inglesi di sesta serie). Qui un giocatore può arrivare a guadagnare circa 400 sterline a settimana, ma non sarà questo il caso di Adam Nowakowski, centrocampista classe 1986, nel club dal 2016. Quest'ultimo ha infatti firmato il rinnovo del contratto, un accordo che lo porterà a guadagnare... una sterlina a settimana! E non solo, perché Adam inoltre coprirà da sè le spese di viaggio: "Il calcio mi ha dato tanto. Ora voglio restituirgli qualcosa", le sue parole dopo la firma. Nowakowski, che oltre alla carriera da giocatore svolge anche il ruolo di responsabile delle vendite per un'azienda alimentare, ha detto di aver avuto l'idea dopo aver lavorato da casa durante la pandemia: "Ci sono molte aziende in situazioni difficili - le sue parole - quindi ho pensato che fosse il momento di restituire qualcosa a un club che mi sta a cuore".