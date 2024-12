Dove vedere Roma-Braga

La Roma è impegnata stasera contro il Braga. L’incontro sarà visibile alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Blerim Dzemaili, a bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League -dalle 18, dalle 20 e dalle 23 -con Mario Giunta in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 18.45 e alle 21.

I numeri di Roma e Braga

La Roma ha vinto entrambi i precedenti incroci contro lo Sporting Braga: 2-0 in trasferta e 3-1 in casa nei sedicesimi di Europa League 2020/21. Il Braga ha perso le ultime sette sfide contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (esclusi preliminari), comprese le due più recenti contro il Napoli nella Champions League della scorsa stagione. La Roma ha pareggiato le ultime due partite di Europa League (1-1 contro l’Union Saint-Gilloise e 2-2 contro il Tottenham), solo due volte i giallorossi hanno registrato più pareggi di fila nelle competizioni europee: cinque tra ottobre 2001 e febbraio 2002 in Champions League e quattro tra marzo e aprile 1970 nella Coppa delle Coppe. La Roma ha vinto solo una delle ultime sette partite in Europa League (4N, 2P): 1-0 contro la Dinamo Kiev lo scorso 24 ottobre. La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite casalinghe (1N, 1P) della fase a gironi/campionato di Europa League; in generale, invece, i giallorossi hanno perso soltanto una delle 20 gare interne complessive (14V, 5N) disputate in questa fase della competizione: quella per 2-1, contro il Real Betis, nell'ottobre 2022. Il Braga ha pareggiato due delle ultime tre trasferte in competizioni europee (1P), tante quante nelle precedenti 28 (15V, 2N, 11P). Dopo l’1-1 contro l’Elfsborg, il club portoghese potrebbe pareggiare due gare fuori di fila in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e luglio 2017 (tre in quel caso).