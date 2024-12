Dove vedere Fiorentina-Lask

La Fiorentina è impegnata stasera in casa contro il Lask, gara valida per la quinta giornata di Conference League. Si gioca alle 18.45 in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

La Fiorentina è impegnata oggi contro gli austriaci del Lask, match da seguire in diretta alle ore 18.45, su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Dario Massara. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara- dalle 18, dalle 20 e dalle 23 - con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. . Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Fiorentina e Lask

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Fiorentina e Lask. La Viola è imbattuta nelle tre partite casalinghe contro squadre austriache nelle maggiori competizioni europee (2V, 1N) e ha segnato più di un gol in ciascuna di queste, mentre il Lask ha perso l'unica precedente trasferta giocata in Italia (0-4 contro l'Inter in Coppa UEFA nel 1985). La Fiorentina ha vinto tre delle utime quattro partite giocate in Conference League (1P): tanti successi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 10 gare giocate nella competizione (6N, 1P – qualificazioni incluse).

La Fiorentina è imbattuta da 10 partite interne consecutive nelle coppe europee (7V, 3N – qualificazioni incluse) e potrebbe registrare una striscia più lunga di match di fila senza sconfitta davanti al proprio pubblico in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra il 1982 e il 1996 (12 in quel caso – 8V, 4N). La Fiorentina è imbattuta nelle otto partite giocate in casa nella fase a gironi della Conference League (6V, 2N), segnando in media 2.9 gol a partita. In generale, la Viola ha realizzato almeno una rete in tutte le ultime 25 gare casalinghe della fase a gironi delle principali competizioni europee – l'ultima volta senza che i toscani abbiano segnato in questa fase risale a settembre 2008, contro l'FCSB in UEFA Champions League. Considerando anche le fasi di qualificazione, il Lask ha vinto solo una delle ultime 13 partite giocate nelle coppe europee (4N, 8P), mentre nello stesso numero di match precedenti aveva registrato solo una sconfitta (10V, 2N). Il Lask ha perso ciascuna delle ultime sei trasferte nelle maggiori competizioni europee, l'ultima vittoria esterna per gli austriaci risale alla fase a gironi della UEFA Conference League 2021/22 contro il Maccabi Tel Aviv (1-0).