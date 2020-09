Si è svolto nel pomeriggio il Comitato Esecutivo della Uefa che, d'accordo con la European Club Association (ECA) e le European Leagues, ha annunciato importanti novità. Introduzioni a partire dal numero di sostituzioni permesse nelle competizioni Uefa, cinque cambi per il resto della stagione in modo da alleggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto calendario 2020/21 dopo la pandemia da Covid-19. Si fa riferimento a tutte le partite di Nations League, spareggi di qualificazioni europei e qualificazioni per l’Europeo femminile in materia di Nazionali, mentre per i club le competizioni interessate sono Champions ed Europa League (dalla fase a gironi) oltre alla Champions femminile. Di conseguenza, il numero di giocatori che possono essere inseriti nel referto della partita aumenta a 23 (se non già previsto).