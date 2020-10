Mkhitaryan: "Fermate la guerra in Armenia"

Il calciatore della Roma scrive una lettera a Trump, Putin e Macron lanciando il suo grido d'allarme per il conflitto che sta coinvolgendo Armenia e Azerbaijan: "Il mio Paese è in grande pericolo, siamo ai limiti della catastrofe. Intervenite per fermare questa guerra devastante"

Henrikh Mkhitaryan torna di nuovo sugli scontri di questi giorni tra Armenia e Azerbaijan Il trequartista della Roma sui social pubblica la lettera aperta indirizzata ai capi di stato degli Stati Uniti, della Francia e della Russia: Donald Trump,Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. "Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l'Armenia, e oggi scrivo questa lettera con grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo è testimone di una tragica guerra senza precedenti in Nagorno Karabakh, permettetemi di dar voce alla profonda preoccupazione che il mio Paese si trovi in grande pericolo", scrive Mkhitaryan. La nota del calciatore della Roma prosegue così: "Mentre la guerra entra nella seconda settimana di scontri, l'Armenia e l'Artaskh continuano a difendere il proprio diritto di essere una Nazione indipendente, di continuare a esistere sui territori storicamente occupati e di preservare il proprio patrimonio di valori Cristiani conosciuto in tutto il mondo. Con l'intensificarsi degli scontri militari negli ultimi giorni, è estremamente triste vedere come l'esercito dell'Azerbaijan stia deliberatamente puntando obiettivi come scuole e asili, residenze civili, ospedali ed altre infrastrutture, nella capitale ed in altri centri densamente abitati".