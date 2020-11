Martedì 24 novembre, Lazio e Zenit San Pietroburgo si sfideranno in una partita fondamentale per il girone F della Champions League. Prima, però, il ritorno in campionato dopo la sosta per le nazionali. Con la Lazio impegnata a Crotone e con lo Zenit, con mezz'ora d'anticipo, a lottare sul campo dell'Akhmat. Una sfida difficile per i russi, chiamati a vincere per prendersi il primo posto quantomeno per una notte in attesa della gara del CSKA Mosca. E invece la squadra di Sergej Semak fatica e non va oltre il pareggio, lasciando per strada 2 punti fondamentali. La nota positiva è il rientro di Malcom: l'ex Barcellona è tornato in campo dopo più di un mese di stop a causa di uno stiramento al legamento collaterale. Finisce 2-2 la gara contro l'Akhmat, che quindi frena la corsa dello Zenit dopo due vittorie consecutive ottenute in campionato. I russi, invece, stanno faticando in Champions League. Dopo le due sconfitte contro Club Brugge e Borussia Dortmund, lo Zenit ha ottenuto il primo punto proprio contro la Lazio a San Pietroburgo: 1-1 con reti di Yerokhin e Caicedo. In quell'occasione la squadra di Inzaghi era molto rimaneggiata, senza elementi importanti come Lazzari, Lucas Leiva e Immobile. All'Olimpico sarà tutta un'altra storia, in palio ci sono 3 punti fondamentali: la Lazio vuole difendere il suo secondo posto dall'attacco delle inseguitrici, lo Zenit invece si giocherà le ultime chance di qualificazione.