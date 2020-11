Allo Scida si apre l'ottava giornata di campionato: nonostante il nubifragio che si è abbattuto su Crotone nella notte, il campo è in buone condizioni e si dovrebbe giocare regolarmente. Inzaghi ritrova Immobile, in campo dal 1' con Correa; c'è anche Luis Alberto. Stroppa con il tandem Simy-Messias. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD

CROTONE-LAZIO, ALLERTA METEO: LA SITUAZIONE