2/19 ©Ansa

GOLDEN FOOT PRESTIGE AWARD. Per la prima volta quest'anno è stato assegnato anche quest'altro riconoscimento, rivolto a un presidente ancora in attività: a trionfare è stato Andrea Agnelli, premiato dalla Commissione Golden Foot (a seguito di un sondaggio tra la stampa internazionale) per i 17 trofei vinti in 10 anni alla guida della Juventus. E ora ricordiamo i vincitori passati del Golden Foot, a partire dalla sua istituzione nel 2003