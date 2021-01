1/42 Instagram @cristiano

Capodanno torinese per Cristiano Ronaldo, che ha voluto lanciare un messaggio di speranza: "Il 2020 non è stato un anno facile - le parole di CR7 - nessuno può essere indifferente alla sofferenza che il COVID-19 ha portato nel mondo. Ma ora è il momento di riprendersi. Perché non importa quanto sia dura la caduta, ciò che veramente conta è il modo in cui ci rimettiamo in piedi. Quindi proviamo a trasformare il 2021 in un nuovo inizio. Tutti insieme, questo potrebbe essere il segreto per cambiare le cose in meglio".