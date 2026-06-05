Mondiali di calcio, quanto vale vincere la Coppa del Mondo tra ricavi e montepremi
Un Mondiale mai così ricco quello che sta per iniziare in Nord America. Dopo il Consiglio della Fifa tenuto ad aprile a Vancouver, il contributo finanziario è stato ritoccato dagli iniziali 727 milioni di dollari agli attuali 871 (751 milioni di euro) ovvero il doppio rispetto all'edizione in Qatar. Aumentati anche i bonus qualificazione e preparazione. Una cifra che sarà distribuita come montepremi tra le 48 partecipanti: ecco la suddivisione per ogni posizione raggiunta nel torneo
- Lo scorso dicembre, a Doha, il Consiglio della Fifa aveva approvato un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari. Montepremi che è lievitato del 15% ad aprile dopo il meeting a Vancouver: la cifra ritoccata è pari a 871 milioni di dollari (751 milioni di euro) ovvero 431 milioni di dollari in più (il doppio) rispetto all'edizione precedente in Qatar. Ecco la somma complessiva che sarà distribuita tra le 48 partecipanti al Mondiale
- Sempre in occasione del Consiglio tenutosi a Vancouver lo scorso 28 aprile, la Fifa ha deciso di alzare anche i bonus che precedono la fase finale del torneo. Le Nazionali che si sono qualificate hanno diritto a 10 milioni di dollari a testa (9 in precedenza) e, in vista della preparazione al Mondiale, incassano ulteriori 2,5 milioni di dollari a squadra (rispetto agli 1,5 iniziali)
- Non è tutto: come annunciato dalla Fifa, saranno distribuiti altri 16 milioni di dollari di contributi aggiuntivi alle squadre. La somma fa riferimento alle spese di delegazione e maggiori stanziamenti per la vendita dei biglietti. In questo modo si raggiunge il montepremi totale di 871 milioni di dollari.
- Montepremi: 9 milioni di dollari a testa (7,76 milioni di euro)
- Montepremi: 11 milioni di dollari a testa (9,48 milioni di euro)
- Montepremi: 15 milioni di dollari a testa (12,93 milioni di euro)
- Montepremi: 19 milioni di dollari a testa (16,38 milioni di euro)
- Montepremi: 27 milioni di dollari (23,28 milioni di euro)
- Montepremi: 29 milioni di dollari (25 milioni di euro)
- Montepremi: 33 milioni di dollari (28,45 milioni di euro)
- Montepremi: 50 milioni di dollari (43,11 milioni di euro)