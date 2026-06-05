Un Mondiale mai così ricco quello che sta per iniziare in Nord America. Dopo il Consiglio della Fifa tenuto ad aprile a Vancouver, il contributo finanziario è stato ritoccato dagli iniziali 727 milioni di dollari agli attuali 871 (751 milioni di euro) ovvero il doppio rispetto all'edizione in Qatar. Aumentati anche i bonus qualificazione e preparazione. Una cifra che sarà distribuita come montepremi tra le 48 partecipanti: ecco la suddivisione per ogni posizione raggiunta nel torneo

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI