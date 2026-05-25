 Italia, convocati per amichevoli della Nazionale con Lussemburgo e Grecia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

Nazionale fotogallery
25 foto

In vista delle amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), il Commissario Tecnico Silvio Baldini (che sarà in panchina per le due partite) ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima (19 gli esordienti in Nazionale maggiore). Presente capitan Donnarumma, in 11 dalla Serie A tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini Under 21 impegnati dalla B all'estero come i tre in forza al Borussia Dortmund (Inacio, Mané e Reggiani). Ecco le convocazioni complete

Calcio: altre fotogallery

Atalanta, fatta per Sarri. E Gattuso va alla Lazio

Calciomercato

Novità su due panchine per la prossima Serie A: l'Atalanta ha scelto Maurizio Sarri come erede di...

46 foto

Da Morata a Huijsen: i big esclusi della Spagna

Mondiali

Ufficiali le scelte del Ct De La Fuente per i 26 della Roja che giocheranno al...

15 foto

Roma, la festa a Fiumicino e il discorso di Gasp

roma

La Roma - grazie al successo sul campo del Verona - si è qualificata dopo 7 anni alla Champions...

16 foto

I 26 della Spagna al Mondiale: nessuno del Real

Mondiali

Mai in 16 edizioni dei Mondiali c'era stato uno zero accanto alla casella del Real Madrid. Gli...

28 foto

Milan-Juve senza Champions, l'ultima volta nel '92

amarcord

Non è mai esistita una stagione della moderna Champions League senza Milan e Juve...

14 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza