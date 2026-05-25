Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia
In vista delle amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), il Commissario Tecnico Silvio Baldini (che sarà in panchina per le due partite) ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima (19 gli esordienti in Nazionale maggiore). Presente capitan Donnarumma, in 11 dalla Serie A tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini Under 21 impegnati dalla B all'estero come i tre in forza al Borussia Dortmund (Inacio, Mané e Reggiani). Ecco le convocazioni complete
- GIOVANNI DAFFARA (Avellino)
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
- LORENZO PALMISANI (Frosinone)
- HONEST AHANOR (Atalanta)
- DAVIDE BARTESAGHI (Milan)
- FABIO CHIARODIA (Borussia Moenchengladbach)
- PIETRO COMUZZO (Fiorentina)
- COSTANTINO FAVASULI (Catanzaro)
- FILIPPO MANÉ (Borussia Dortmund)
- MARCO PALESTRA (Cagliari)
- LUCA REGGIANI (Borussia Dortmund)
- MATTEO DAGASSO (Venezia)
- GIACOMO FATICANTI (Juventus Next Gen)
- LUCA LIPANI (Sassuolo)
- CHER NDOUR (Fiorentina)
- NICCOLÒ PISILLI (Roma)
- LORENZO VENTURINO (Roma)
- FRANCESCO CAMARDA (Lecce)
- LUIGI CHERUBINI (Sampdoria)
- JEFF EKHATOR (Genoa)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- SEYDOU FINI (Frosinone)
- SAMUELE INACIO (Borussia Dortmund)
- LUCA KOLEOSHO (Paris Fc)
- Tommaso BERTI (Cesena)
- Niccolò FORTINI (Fiorentina)
- Gabriele GUARINO (Empoli)
- Dominic VAVASSORI (Atalanta)