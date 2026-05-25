In vista delle amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), il Commissario Tecnico Silvio Baldini (che sarà in panchina per le due partite) ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima (19 gli esordienti in Nazionale maggiore). Presente capitan Donnarumma, in 11 dalla Serie A tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini Under 21 impegnati dalla B all'estero come i tre in forza al Borussia Dortmund (Inacio, Mané e Reggiani). Ecco le convocazioni complete