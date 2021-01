Gattuso: "Una gara a scacchi decisa da episodi"

C'è amarezza nelle parole di Rino Gattuso ma anche tanto orgoglio nonostante la sconfitta per aver affrontato un avversario difficile come la Juve e per aver lottato fino alla fine: "Ringrazio i miei giocatori perché abbiamo fatto ciò che dovevamo, abbiamo giocato un po’ timorosi ma poi abbiamo regito anche dopo il rigore sbagliato - dice a fine gara - Potevamo fare qualcosa di più ma sapevamo che era difficile. Insigne? I rigori si possono sbagliare, non deve avere rammarico, abbiamo perso tutti insieme e non per il suo rigore, anche perché abbiamo avuto altre occasioni che con un po’ di fortuna potevamo trasformare in gol".