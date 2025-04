Walker: "Futuro? Milan e City dovranno accordarsi"

Il difensore del Milan, in prestito dal Manchester City, ha parlato al The Kyle Walker Podcast: "Impossibile rinunciare alla possibilità di venire in questo club, volevo anche una nuova sfida e ho deciso di lasciare il City". Sul futuro: "Sono in prestito e devo prendere in considerazione anche l'idea di tornare in Inghilterra, poi saranno Milan e City a dover trovare un accordo e vedremo quello che succederà"

E' certamente uno dei punti fermi dell'attuale Milan targato Sergio Conceiçao, Kyle Walker, in prestito dl Manchester City, non conosce ancora il suo futuro ma si sofferma a parlare della sua esperienza italiano e di cià che potrà accadere dopo la fine della stagione: "Nel calcio, quando capitano certe opportunità, bisogna coglierle. E per me vivere un campionato diverso, vivere una cultura diversa, giocare per un club come il Milan non credo che si possa rifiutare - dice al The Kyle Walker Podcast -Quando sai che un club come il Milan ti vuole, tu vuoi andarci e vuoi affrontare una nuova sfida. Penso che ci siano certi club al mondo a cui non puoi dire di no. Per me era arrivato il momento giusto per andare via".