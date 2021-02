La Stella Rossa non si ferma più: Milan avvisato

"Mentirei se dicessi che non sto pensando al Milan". Alla vigilia del match, Dejan Stankovic non aveva nascosto di essere già proiettato alla sfida con i rossoneri, giovedì sera a Belgrado per l'andata dei Sedicesimi di Europa League. Per l'ex centrocampista dell'Inter sarà come un derby, ma la sua Stella Rossa non ha fallito l'appuntamento esterno in questa 21^ giornata della Superliga, portando via dal campo del Radnicki Nis (8^ in classifica) una vittoria molto importante grazie alla rete al 26' del centrocampista montenegrino Mirko Ivanic, più lesto di tutti a svettare di testa sugli sviluppi di un corner. I biancorossi conquistano dunque il quinto successo consecutivo e mantengono così 9 punti di vantaggio sui rivali storici del Partizan, vittoriosi venerdì per 4-1 contro il Novi Pazar. Nel finale di partita spazio anche al debutto del neo acquisto Filippo Falco, arrivato in Serbia dal Lecce negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Mentre l'altro italiano, bomber Diego Falcinelli (7 reti in campionato per lui) non era stato convocato per alcuni problemi fisici, anche se "Deki" spera di recuperarlo per la grande sfida della prossima settimana al Marakàna con il Milan di Ibrahimovic, chiamato al riscatto dopo la sconfitta di La Spezia.