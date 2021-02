L'ex capitano del Cagliari e attuale dirigente del club sardo, Andrea Cossu, è stato trasportato in ospedale in codice rosso in seguito a un terribile incidente stradale nel territorio di Selargius. Ha riportato diverse fratture e un forte trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita

Dopo i soccorsi, Cossu è stato trasportato in ospedale in codice rosso . Cosciente, ha anche parlato. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato varie fratture e un forte trauma cranico. L'intervento sul posto della Polizia locale e dei vigili del fuoco di Cagliari non ha scongiurato un blocco del traffico, completamente in tilt sul tratto di strada su cui si sono formate lunghe code.

La carriera da giocatore



Nato nel capolugo sardo il 3 maggio del 1980, Andrea tira i primi calci in una squadra di quartiere, la Johannes. Nel 1996-97 il debutto in Serie C2 con la maglia dell'Olbia e da lì un lungo girovagare tra Verona, Lumezzane e Torres, fino alla prima grande chance con i rossoblù in Serie A nel 2005-2006. Ancora Verona, per due anni, e di nuovo Cagliari, dove stavolta rimane per 7 stagioni, dal 2008 al 2015. Cossu nasce ala, e sarà Davide Ballardini a "trasformarlo" in trequartista, fino alla definitiva esplosione nel 2010, quando arriva la chiamata del Ct Marcello Lippi per l'amichevole del 3 marzo allo Stade Louis II di Monaco contro il Camerun, l'ultima della Nazionale prima dei Mondiali sudafricani. Il folletto di Fonsarda viene convocato come 24° in seguito all'infortunio occorso a Mauro Germán Camoranesi, ma farà ritorno sull'isola, in tempo per assistere al parto della moglie Carlotta (hanno due bambine: Rebecca e Clotilde). Al termine della stagione successiva vince la classifica assoluta degli assist (13) e nel 2011-12 realizza anche il suo primo gol in A, che vale un pareggio (1-1) allo Juventus Stadium. Altri otto assist vincenti nel 2012-13, un'altra salvezza nell'annata seguente e poi l'amara retrocessione nel 2014-15 e l'addio, direzione Olbia, prima dell'ennesimo ritorno nella squadra del suo cuore, 37 enne. Un amore incondizionato per il Cagliari, con cui ha disputato in totale 9 stagioni e 270 partite, con 12 gol e 58 assist.