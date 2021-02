La squadra di Conceiçao, che il 9 marzo sarà attesa dalla Juventus a Torino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, non va oltre lo 0-0 in casa contro lo Sporting nella 21^ giornata della Liga portoghese. I biancoverdi di Lisbona mantengono così il primato in classifica a +10 dallo stesso Porto, che ora rischia di essere sorpassato dal Braga

Nessun gol al Dragao nel "derby di Portogallo" tra Porto e Sporting Clube. I biancoverdi di Lisbona mantengono l'ampio distacco in classifica immutato, a +10 dalla squadra di Sergio Conceiçao che ora rischia di essere sorpassata dal Braga. In caso di successo sul Nacional, infatti, la formazione eliminata dalla Roma in Europa League guadagnerebbe la seconda posizione in classifica (portandosi a 46 punti, il Porto ne ha 45).

La buona notizia per la Juventus, che riceverà il Porto martedì 9 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions (all'andata in Portogallo è finita 2-1), viene dall'assenza di reti. Se anche allo Stadium il Porto dovesse restare a secco, alla Juve basterebbe un gol per qualificarsi ai quarti.