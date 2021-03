Il Levante come l'Inter per sognare la finale di Coppa del Re. VIDEO

Non occorre una laurea in spagnolo per comprendere l'hashtag #SoñandoLoImposible. Il Levante si carica per centrare la finale di Coppa del Re e in occasione della semifinale di ritorno con l'Athletic Bilbao (andata 1-1 nei Paesi Baschi), il club valenciano si ispira a un'iniziativa dell'Inter. Allo stadio è stato allestito un videowall di 110 metri di lunghezza e alto 3 metri, più due maglie alte 14 metri e larghe 11, una con il dorsale numero 12 che rappresenta la tifoseria, il dodicesimo uomo