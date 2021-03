L'8 marzo del 1981 il leggendario incontro a Vélez tra il leader dei Queen e Diego, un anno prima che Inghilterra e Argentina entrassero in guerra per le Falkland-Malvinas. Un'amicizia nata nel 1980 a Wembley, teatro di una giocata del Pibe de Oro che sarà la prova generale del gol-capolavoro agli inglesi nei Mondiali messicani

Anche la genesi di questa foto è una forma di rapsodìa, un canto epico. Tragico, nella sua interpretazione "greca", intessuto di evocazioni eroiche, patriottiche, fatali. È la "cronaca di una morte annunciata", in anteprima mondiale e con un anno di preavviso, direttamente dalla mano de dios armata (di microfono) del Diez: "Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora: Otro muerde el polvo". What? Otro muerde el polvo, il titolo spagnolo di Another one bites the dust, letteralmente "qualcun altro morderà la polvere". Perderà, soccomberà. È di questo, di guerra, che parla il pezzo che toccò in sorte a Maradona presentare, apparentemente in amicizia, sul palco dello stadio José Amalfitani di Vélez l'8 marzo del 1981, negli stessi giorni in cui uscì davvero il romanzo di Gabriel García Márquez (Crónica de una muerte anunciada). Era scritto nel destino: 12 mesi più tardi, nell'aprile del 1982, quell'ingenuo scambio di maglie tra un cantante inglese e un calciatore argentino non sarà nient'altro che polvere di stelle, un fuoco di missili incrociati tra un Regno e un Regime per il prepotente controllo delle isole Falkland/Malvinas. E sarà l'Inghilterra, che era entrata in possesso dell'arcipelago nel 1833, ad avere ancora la meglio. Come il 13 maggio del 1980 a Wembley...

La foto "iconica" di Maradona e i Queen compie 40 anni

Maradona "presenta" Freddie Mercury (che indossa la maglia dell'Argentina) sul palco dello stadio di Vélez: è l'8 marzo del 1981

Inghilterra-Argentina: così nacque il Gol del Secolo Perché è nello stadio londinese che Freddie vide per la prima volta il Pibe de Oro e quell'armonia non potè che fargli battere il corazón. "El pelusa" - com'era soprannominato per la folta e riccioluta chioma - era già l'astro nascente del calcio internazionale (fresco di due Palloni d'Oro sudamericani) e nell'amichevole persa 3-1 con l'Inghilterra di quella primavera si esibì nella prova generale della vendetta che si consumerà all'Azteca il 22 giugno del 1986. Con una sottile differenza: anche a Wembley saltò tutti, ma non il portiere; anticipò sì Clemence sul tempo, ma allargò troppo l'angolazione della palla che si perse a qualche centimetro dal palo. Un "errore" che mise il broncio per una settimana buona al fratellino undicenne Hugo detto El Turco: "Dovevi scartare anche il portiere!". Nella sua autobiografia Maradona racconterà che quel "rimprovero" gli balenò in testa nell'attimo esatto in cui si ritrovò davanti Peter Shilton, a Città del Messico, nell'atto di scolpire il Gol del secolo e prendersi la sua personalissima "revancha" (in realtà si erano già annusati un paio di volte quel pomeriggio: per una stretta di mano da bravi capitani a inizio partita; e per quell'altro saluto volante, benedetto dal "Barba", l'unico dio al di sopra di lui: give me five vecchio Peter...).

Nel video in alto l'azione di Maradona a Wembley, quando preferisce calciare invece di dribblare il portiere come farà, invece - sempre contro l'Inghilterra - ai Mondiali di Mexico '86 (video in basso)

"Oh mamma mamma mamma... Mama mia, let me go!" Se lo show di Maradona a Londra aveva stregato a tal punto il leader dei Queen da invitarlo sul palco nella sua tournée argentina, non sappiamo come la rockstar reagì alla mano de dios, ma la Regina Freddie fu più "isterica" che mai il 12 luglio del 1986, ancora affacciato sull'oceano di Wembley, a distanza di pochi giorni dalla vittoria Albiceste nel Mondiale messicano, quando si riprese lo scettro e rese immortale We are the Champions regalando un inno maestoso allo sport con una delle performance musicali più spettacolari e emozionanti di sempre. Non prima di avere eseguito al piano Bohemian Rhapsody: come nel 1985 al Live Aid, che chiude il cerchio del "biopic" diretto da Bryan Singer e uscito nel 2018, celebrato in Carnaby Street a Londra con delle coloratissime installazioni che riprendevano la psichedelia narrativa del brano inciso nel 1975, primo singolo estratto dall'album The Night Of The Opera, gonfio di riferimenti sacri - mai completamente decodificati - con improvvise "verticalizzazioni" e virtuosismi tipici dell'imprevedibilità di questo genere di sequenza melodica.

Freddie Mercury con la corona di "Regina" a Wembley nel 1986