Giornata importante per Hakan Calhanoglu , che si sottoporrà a nuovi controlli per chiarire le sue condizioni dopo il problema fisico accusato con la Turchia . Gli esami strumentali permetteranno al centrocampista, che è rientrato ieri in Italia, di capire se potrà essere o meno a disposizione già per la partita contro il Verona di sabato 23 novembre. I nerazzurri scenderanno in campo 3 volte in una settimana: dopo la trasferta del "Bentegodi" ci sarà l'impegno in Champions contro il Lipsia di martedì 26 e la trasferta con la Fiorentina di domenica 1 dicembre.

L'infortunio in Turchia-Galles: "Ho sentito pizzicare"

Calhanoglu si è fermato sabato 16 novembre, quando nel corso del primo tempo del match di Nations League tra Turchia e Galles ha rimediato un risentimento muscolare. Il centrocampista è uscito all'intervallo per evitare rischi: "Ho sentito pizzicare", ha dichiarato subito dopo la partita. Dopo i primi esami svolti con la Nazionale non sembra trattarsi di un infortunio grave: la zona interessata è quella dell'adduttore della coscia sinistra. Un problema non nuovo per Calha, considerata l'elongazione dell'adduttore della stessa coscia rimediata lo scorso 20 ottobre durante Roma-Inter. Il calciatore, nonostante il problema fisico, è comunque rimasto in nazionale per stare vicino ai suoi compagni in vista del match contro il Montenegro, perso 3-1, ma non è andato neanche in panchina. "Non è una situazione molto grave, non ho dolore. Spero di scendere in campo nella partita con il Verona", ha dichiarato Calhanoglu. Gli esami di oggi chiariranno se questo sarà possibile o meno.