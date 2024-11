Figc autorizza finestra di mercato anticipata

La Federcalcio ha accolto la richiesta fatta dalla Lega serie A, seguendo le indicazioni della Fifa, di poter avere una finestra di mercato anticipata dal 1 al 10 giugno 2025 per poter tesserare in anticipo, rispetto al 1 luglio, i giocatori per la nuova stagione sportiva 2025/26. L'obiettivo è quello di venire incontro a Inter e Juventus che parteciperanno al nuovo Mondiale per Club che si disputerà fino a metà luglio 2025 negli Stati Uniti