Joachim Löw non sarà più il Ct della nazionale tedesca dopo gli Europei . A renderlo noto è una nota diffusa dalla Federazione, in cui si legge che la conclusione anticipata del contratto con Löw, originariamente valido fino al Mondiale 2022, è stata chiesta dallo stesso selezionatore. " Faccio questo passo in modo molto consapevole , pieno di orgoglio ed enorme gratitudine - le parole di Löw - ma allo stesso tempo ancora con grande motivazione per quanto riguarda il prossimo Europeo". Entrato nello staff della nazionale tedesca nel 2004 come assistente di Jurgen Klinsmann e diventato Ct nel 2006, il 61enne Löw lascerà Die Mannschaft dopo 17 anni. Nella sua bacheca c'è il quarto titolo mondiale nella storia della Germania, ottenuto nel 2014.

Löw e la Germania: i numeri

La posizione di Löw negli ultimi tempi era diventata meno solida: esito delle prestazioni in Nations League e ancor prima del flop al Mondiale 2018 in Russia, quando la Germania era stata eliminata nella fase a gironi. "Ho lavorato con i migliori calciatori del paese per quasi 17 anni e li ho supportati nella loro crescita - ricorda il Ct - abbiamo messo insieme trionfi e momenti dolorosi, porterò con me tanti momenti meravigliosi, non solo la vittoria del Mondiale 2014 in Brasile. Sono e rimarrò grato alla DFB". Sono 189 le panchine vissute da Löw come Ct della Germania, con 120 vittorie, 38 pareggi e 31 ko. In eredità, oltre al Mondiale 2014, ci sono anche il secondo posto a Euro 2008 e il terzo posto nel Mondiale 2010. "Abbiamo grande rispetto per la sua scelta - spiega il presidente della Federcalcio tedesca, Fritz Keller - è uno dei più grandi allenatori del calcio mondiale e non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua empatia e umanità. Il fatto che ci abbia informato della sua decisione diversi mesi prima è molto dignitoso. Ci darà il tempo necessario per nominare il suo successore".