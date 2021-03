12/17

KAKÁ - "L'extraterreste", lo definì Maurizio Compagnoni in telecronaca quella sera. Due gol all'andata e uno al ritorno che valsero il Pallone d'Oro. E oggi? A ritiro avvenuto aveva annunciato la volontà di diventare dirigente (tanto che una sua vista a Casa Milan nel 2017 accese l'entusiasmo dei tifosi per un suo possibile ritorno). Non ha però ancora intrapreso quella via. Lo si è visto spesso in partite di beneficenza, ed è ambasciatore Fifa: è stato lui a portare la coppa in campo nell'ultimo Mondiale per Club vinto dal Bayern.