Covid, Galliani dimesso dall'ospedale

Buone notizie per Adriano Galliani, che nella mattinata di venerdì è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele, dopo due settimane di ricovero per curare l'infezione al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso amministratore delegato del Monza tramite i propri profili social, ringraziando chi lo ha avuto in cura in questi giorni e sottolineando la competenza e l'efficienza della struttura ospedaliera che lo ha ospitato. Adriano Galliani era risultato positivo il 26 febbraio scorso, esattamente un mese fa, dopo essersi recato a un'assemblea in FIGC a Roma insieme alla delegazione interista composta da Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Angelo Capellini (risultati poi anch'essi positivi al tampone).