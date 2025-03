La Roma si gioca a Bilbao la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Ranieri non teme l'atmosfera del San Mames: "Sono un popolo caldo ma onesto, mi auguro non ci siano scontri". Il momento positivo e il risultato dell'andata non devono lasciare tranquilli: "Cancelliamo quello che abbiamo fatto, dobbiamo fare la nostra partita". Match in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Claudio Ranieri e la sua Roma non vedono l'ora di scendere in campo al San Mames per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Athletic Bilbao . L'allenatore giallorosso ha parlato in esclusiva a Sky Sport alla vigilia del match:

"Sono orgoglioso di giocarmi ancora qualcosa dopo 30 anni"

In conferenza stampa Claudio Ranieri ha riflettuto sulla sua lunga carriera, che quasi 30 anni fa lo vedeva già affrontare l'Athletic quando sedeva sulla panchina del Valencia: "L’anno scorso sapevo di smettere, quando andavo all’Olimpico, a San Siro, dicevo questa è l’ultima volta che lo faccio. E chi si immaginava di ritornare qui alla Catedral in Spagna? Sono orgoglioso, ma quando non allenerò più vedrò quello che ho fatto e dirò che potevo fare meglio. Essendo molto severo con me stesso, andrò a vedere più le cose che ho sbagliato. Ma è la vita, non ho problemi ad affrontare le cose sbagliate come non mi fanno andare fuori di testa le cose che ho fatto bene. Sono un uomo fortunato per il fatto di allenare da tantissimo tempo, stando con i giovani e facendo il lavoro che mi sono scelto". Sulle scelte di formazione: "Saelemaekers spesso in panchina nelle ultime partite? Non c'è nessuna ragione particolare, come per Hummels. Se riposa un po' non succede nulla, l'importante è che quando sia entrato abbia fatto la differenza sempre con gol o assist".