Da seguire oggi su Sky con lo Split Screen

Grazie alla nuova funzione di Sky Q i clienti Sky non devono scegliere cosa guardare in una domenica di eventi senza sosta e che si disputano anche in contemporanea. Ecco come funziona

Un’intera giornata a tenervi compagnia: dalle 13 fino a sera, sarà un susseguirsi di eventi live. Per non perderne neanche uno c’è lo Split Screen di Sky Q: i clienti via satellite possono seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo, per essere sempre al centro dell’azione. Lo Split Screen è disponibile sul tasto verde del telecomando Sky.

Ore 13: in pista a Roma e sulla terra rossa di Montecarlo

Tocca alla Formula E accendere i motori della domenica: alle 13 su Sky Sport Uno il Round 4 fra le spettacolari strade di Roma. In contemporanea, su Sky Sport Arena, parte il Master 1000 di Monte-Carlo sui campi in terra rossa del Country Club del Principato. Passare dall’Eur a Montecarlo? Mai stato più semplice!