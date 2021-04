Il progetto Superlega è ormai naufragato a sole 48 ore dalla sua fondazione, come ammesso dallo stesso Andrea Agnelli, presidente di uno dei 12 club fondatori e vice presidente della competizione, ai microfoni della Reuters. In relazione a quanto dichiarato dal presidente della Juventus, la società Milan non aggiungerà nulla di più. Il club rossonero è stato infatti invitato a partecipare a una competizione dalla quale non poteva essere esclusa visto il suo blasone e la sua storia, ma una volta concluso questo nuovo progetto, il Milan tornerà a concentrarsi sul campionato ed è già al lavoro per la costante crescita del club. L'idea Superlega è comunque accantonata anche da parte della società rossonera, che riprenderà dunque il proprio percorso all'interno delle competizioni Uefa. E' comunque atteso a breve un comunicato ufficiale, nel quale il club spiegherà la propria posizione nei confronti della Superlega.