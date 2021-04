"Il comportamento delle 12 squadre della Superlega è stato irrispettoso, io sono entrato nella Serie A rispettando le regole e il sistema calcio non solo italiano, ma anche europeo. Dopo che ho messo tutti questi soldi non va bene, a me, ai nostri tifosi, alla Fiorentina. Sanzioni ai tre club italiani scissionisti? Io voglio la garanzia che una cosa così non succeda mai più". Rocco Commisso, attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, si schiera contro il progetto della Superlega. "Sul campo siamo nemici, ma nel business dobbiamo essere tutti alleati per il bene del nostro calcio. Come mai questi club non hanno consultato i loro tifosi? Come mai Juve, Inter, Milan non mi hanno mai parlato di questo progetto? Come mai non c’è stata trasparenza? Quelle 12 società prima del Covid avevano ricavi da quasi 600 milioni di euro annui, la Fiorentina invece 90. Non gli bastano questi soldi? Sono andato via dagli Stati Uniti per venire in Italia perché mi piace il calcio qui, con tutti i suoi valori, i suoi principi, la meritocrazia, i rischi. Non mi piace il calcio chiuso come è in America, un calcio senza promozioni e retrocessioni".