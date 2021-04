L’estremo difensore bianconero annuncia la nascita della "Buffon Academy", percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri: "Un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere, speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all'emergenza Covid", spiega Buffon

Non ha ancora deciso se continuerà a giocare nella prossima stagione, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontana da Torino. Ma intanto Gigi Buffon guarda al futuro da un’altra prospettiva: nasce la "Buffon Academy", percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri. "Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere - spiega Buffon - Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all'emergenza Covid". Il camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.