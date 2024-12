Il Monza va avanti con Alessandro Nesta, nonostante a Lecce sia arrivata la terza sconfitta di fila e la squadra sia in coda alla classifica assieme al Venezia con 10 punti. "Io non mollo mai - ha detto l'allenatore dopo la gara del Via del Mare -. Fa piacere la fiducia della società. Poi se farò male andrò a casa, nessun problema".

Nesta: "Io non mollo, ma il pallone non deve scottare"

"Io non mollo mai. Mi fa piacere la fiducia della società, ma vivo questo mestiere con il solito spirito. Dipendiamo dai risultati. E' una situazione non facile, ma non dobbiamo mai perdere il coraggio. Se poi sbaglieremo sarà colpa mia". Così Alessandro Nesta nella sala stampa del Via del Mare dove ha analizzato la prestazione dei suoi: "Anche stavolta siamo andati sotto subito, siamo sempre costretti a rincorrere e le partite diventano molto più complesse. Rispetto alle altre gare è stato un passo indietro importante. Da ex difensore su entrambi i gol dico che dovevamo fare letture migliori. Abbiamo una solidità difensiva che stavolta non si è vista e guai a perderla. L'approccio avuto qui a Lecce è stato sbagliato. Il lavoro in settimana non mi lasciava presagire nulla di quello che ho visto. Dobbiamo ritrovare compattezza, solidità difensiva. Non dobbiamo spaventarci, la classifica è quella che è e i giocatori iniziano a sentirla. invece dobbiamo essere consapevoli di questa classifica che abbiamo ma senza spaventarci. Dobbiamo giocare tranquilli, senza che il pallone scotti fra i piedi.

I tifosi ci sono sempre stati vicino, nonotante tutto, così come la società".