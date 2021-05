La stagione di Serie A si chiuderà con una bellissima corsa a tre per la Champions, uno scenario che nel weekend appena trascorso si è visto anche nel campionato turco, ma per decretare un obiettivo ancora più importante: la conquista del titolo. Alla fine l'ha spuntata il Besiktas, in un'ultima giornata in cui poteva succedere di tutto con due squadre pronte a togliere il trono ai bianconeri. Le "Aquile Nere", infatti, sono arrivate a 90 minuti dal termine a pari merito con il Galatasaray e a +2 sul Fenerbahce. Quest'ultimi hanno svolto il proprio compito, chiudendo il campionato con una vittoria per 2-1 in casa del Kayserispor dal finale thrilling, ribaltando lo svantaggio con due reti segnate nel recupero, ma per loro sfortuna anche i ragazzi di Terim e quelli di Yalçın non hanno fallito le rispettive partite, relegandoli al 3° posto. Il Galatasaray - sempre in rimonta - ha battuto 3-1 il Malatyaspor, ma non è bastato ad avere la meglio sul Besiktas dopo avergli recuperato 6 punti nelle precedenti due giornate: i bianconeri, infatti, hanno vinto 2-1 sul campo del Goztepe grazie al gol di Vida e al rigore di Rachid Ghezzal (ex conoscenza della Serie A, l'anno scorso alla Fiorentina, insieme a Adem Ljajic). A decretare il clamoroso trionfo del Besiktas è stato un solo gol: visto l'arrivo a pari merito infatti, con la situazione degli scontri diretti in perfetto equilibrio, è stata la differenza reti a premiare le "Aquile Nere" rispetto al Galatasaray. Il Besiktas ha chiuso a +45, i giallorossi a +44. Un finale incredibile che ha consegnato nelle mani dei bianconeri il 16° campionato della loro storia, a distanza di quattro anni dall'ultimo successo in patria.