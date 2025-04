Copa del Rey: Barcellona-Real Madrid LIVE

Altra voce ufficiale. Questa volta la presa di posizione arriva attraverso il post su X di Javier Tebas - numero uno della Liga - che scrive rivolgendosi direttamente a Florentino Perez e al Real con una serie di puntualizzazioni: "Non gli piaccio io perché non faccio quello che vuole lui, non gli piace Ceferin perché non fa quello che vuole lui, non gli piace Louzan (il presidente federale, ndr) perché non fa quello che vuole lui, non gli piacciono i commentatori tv o la riforma degli arbitri perché non è quel che vuole lui" - sono state le parole di Tebas. Che prosegue: "Dopo le proteste degli arbitri, esausti, lui risponde annullando la conferenza stampa, l'allenamento, gli eventi ufficiali e fa trapelare che potrebbe non giocare la finale. Lui - incalza Tebas - non protesta, mette pressione; lui non si lamenta, minaccia; lui non vuole migliorare il calcio, lui vuole solo il suo calcio"