Signori riabilitato, Gravina firma la 'grazia'

Giuseppe Signori è stato riabilitato. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha infatti firmato la 'grazia' per l'ex attaccante, radiato per una vicenda di calcioscommesse. Assolto ora dalla giustizia ordinaria, Signori ha ricevuto il provvedimento di 'riabilitazione' in conseguenza di un percorso federale concluso da un parere legale dell'ufficio della Figc: l'ex calciatore di Foggia, Lazio, Samp e Bologna tra le altre (anche vice-campione del mondo con la Nazionale di Arrigo Sacchi) potrà, dunque, tornare a lavorare in ambito calcistico.