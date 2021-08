Sheva non è più ct dell'Ucraina

Andriy Shevchenko non è più l'allenatore dell'Ucraina. Dopo cinque anni si è chiusa l'esperienza da selezionatore dell'ex attaccante che non ha rinnovato il contratto con la Federcalcio ucraina. "Ho passato cinque anni con la Nazionale - scrive Shevchenko su Instagram - È stato un duro lavoro, abbiamo dimostrato che siamo capaci di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo dell'UAF per l'opportunità di lavorare con la nazionale. Ringrazio ogni giocatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra. Molte grazie a tutti i fan per il loro supporto e le critiche. Insieme siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed emozionante. Con fede in Ucraina".