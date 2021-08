Tragedia Ballack: morto figlio 18enne in incidente

L'incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì in Portogallo dove il giovane Emilio era in vacanza con la famiglia. A causare la morte uno schianto in quad, aveva solo 18 anni

Una tragedia sconvolge la famiglia di Michael Ballack, ex centrocampista di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Suo figlio Emilio, 18 anni, ha infatti perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze dell’abitazione in cui la famiglia stava trascorrendo le vacanze nella penisola di Tróia, a sud di Lisbona, in Portogallo. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto intorno alle 2 di notte di giovedì 5 agosto: Emilio Ballack era a bordo di un quad e, come affermano le autorità locali e i vigili del fuoco che primi hanno prestato i soccorsi, l’incidente è avvenuto precisamente a Villas Do Mar. Oltre a Emilio, Michael Ballack ha altri due figli, Jordi (16 anni) e Louis (19 anni).