A 50 anni, l'ex difensore dell'Inter inizia una seconda carriera sportiva. Appassionato di arti marziali miste, si sta allenando per esordire nel circuito MMA in un incontro ufficiale: "Il mio sogno è entrare in quella gabbia e combattere"

Combattente lo era già in campo, quando con la maglia dell’Inter in Serie A e con quella della nazionale paraguayana era apprezzatissimo dai tifosi per il modo in cui non si tirava mai indietro. Adesso che gli scarpini sono appesi al chiodo, però, Carlos Gamarra ha deciso di continuare a combattere, nel vero senso della parola.



Appassionato di arti marziali miste, come lascia intuire dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex Inter (con i nerazzurri 44 presenze dal 2002 al 2005) oggi cinquantenne ha svelato che si sente pronto per entrare nel circuito MMA, che si sta allenando duramente e che punta a disputare il suo primo incontro ufficiale entro la fine del 2021.



Intanto si limita a osservare, partecipando da spettatori a un evento MMA in compagnia del vecchio compagno di nazionale, Chilavert, ma l’esordio nella nuova disciplina pare davvero vicino: “Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò”.